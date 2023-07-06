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Сэндхаген: наш бой с Умаром будет за звание главного претендента на пояс

Сэндхаген: наш бой с Умаром будет за звание главного претендента на пояс
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Американский боец смешанных единоборств, четвёртый номер рейтинга UFC в легчайшей весовой категории Кори Сэндхаген рассказал о том, что его бой с россиянином Умаром Нурмагомедовым будет носить статус претендентского.

«Да, мне сообщили, что наш бой с Умаром будет за звание главного претендента на пояс. Есть ощущение, что сейчас этот статус нашего поединка стал ещё более однозначным. В UFC хотели организовать бой Вера — Сехудо, а я победил Веру вполне убедительно. Этот бой не мог бы быть претендентским. Я думал, что промоушен может захотеть придумать что-то с Генри. Но, раз его сводят с Верой, значит, наш бой с Умаром точно будет за звание претендента № 1», — сказал Сэндхаген в интервью Ариэлю Хельвани.

Напомним, поединок Умара Нурмагомедова и Кори Сэндхагена возглавит турнир UFC в Нэшвилле, который должен пройти 5 августа.

В активе Умара 16 побед в 16 поединках в ММА. У Сэндхагена также 16 побед при четырёх поражениях.

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