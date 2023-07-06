Сэндхаген: наш бой с Умаром будет за звание главного претендента на пояс

Американский боец смешанных единоборств, четвёртый номер рейтинга UFC в легчайшей весовой категории Кори Сэндхаген рассказал о том, что его бой с россиянином Умаром Нурмагомедовым будет носить статус претендентского.
«Да, мне сообщили, что наш бой с Умаром будет за звание главного претендента на пояс. Есть ощущение, что сейчас этот статус нашего поединка стал ещё более однозначным. В UFC хотели организовать бой Вера — Сехудо, а я победил Веру вполне убедительно. Этот бой не мог бы быть претендентским. Я думал, что промоушен может захотеть придумать что-то с Генри. Но, раз его сводят с Верой, значит, наш бой с Умаром точно будет за звание претендента № 1», — сказал Сэндхаген в интервью Ариэлю Хельвани.
Напомним, поединок Умара Нурмагомедова и Кори Сэндхагена возглавит турнир UFC в Нэшвилле, который должен пройти 5 августа.
В активе Умара 16 побед в 16 поединках в ММА. У Сэндхагена также 16 побед при четырёх поражениях.
- 6 июля 2023
-
13:01
-
12:33
-
10:59
-
09:49
-
09:43
-
09:35
-
05:05
-
04:16
-
01:03
-
00:54
-
00:02
- 5 июля 2023
-
23:53
-
23:33
-
22:40
-
22:12
-
21:55
-
21:39
-
20:59
-
20:04
-
19:05
-
18:55
-
17:58
-
17:18
-
16:39
-
16:27
-
15:49
-
14:56
-
14:49
-
14:01
-
13:32
-
12:52
-
12:34
-
11:57
-
11:49
-
11:31