Сэндхаген: Умар Нурмагомедов заслуживает боя с кем-то из лучших

Американский боец смешанных единоборств, четвёртый номер рейтинга UFC в легчайшей весовой категории Кори Сэндхаген высказался по поводу своего следующего соперника Умара Нурмагомедова.

«Я думаю, что Умар — очень хороший боец. И я думаю, что он определённо заслуживает боя с кем-то из лучших, чтобы понять, так ли он хорош. У него рекорд 16-0, он из отличной команды, он родом из части страны, в которой великолепно развиты боевые виды спорта, и он уже добился хороших результатов в UFC», — приводит слова Сэндхагена Sportskeeda.

Напомним, поединок Умара Нурмагомедова и Кори Сэндхагена возглавит турнир UFC в Нэшвилле, который должен пройти 5 августа.

В активе Умара 16 побед в 16 поединках в ММА. У Сэндхагена также 16 побед при четырёх поражениях.