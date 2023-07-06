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Сэндхаген: Умар Нурмагомедов заслуживает боя с кем-то из лучших

Сэндхаген: Умар Нурмагомедов заслуживает боя с кем-то из лучших
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Американский боец смешанных единоборств, четвёртый номер рейтинга UFC в легчайшей весовой категории Кори Сэндхаген высказался по поводу своего следующего соперника Умара Нурмагомедова.

«Я думаю, что Умар — очень хороший боец. И я думаю, что он определённо заслуживает боя с кем-то из лучших, чтобы понять, так ли он хорош. У него рекорд 16-0, он из отличной команды, он родом из части страны, в которой великолепно развиты боевые виды спорта, и он уже добился хороших результатов в UFC», — приводит слова Сэндхагена Sportskeeda.

Напомним, поединок Умара Нурмагомедова и Кори Сэндхагена возглавит турнир UFC в Нэшвилле, который должен пройти 5 августа.

В активе Умара 16 побед в 16 поединках в ММА. У Сэндхагена также 16 побед при четырёх поражениях.

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