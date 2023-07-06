Хукер: на 100% уверен, что Махачев пользовался капельницей

Новозеландский боец лёгкого веса (до 70 кг) UFC Дэн Хукер, в прошлом встречавшийся в клетке с россиянином Исламом Махачевым, вновь высказался по поводу россиянина.

Напомним, ранее Хукер утверждал, что Махачев воспользовался услугами медика, чтобы поставить себе капельницу после обезвоживания, что запрещается правилами UFC.

«Я на 100% уверен, что Махачев пользовался капельницей. Это моё мнение. Мне кажется, что потенциально это могло быть искреннее недопонимание правил со стороны его команды. Мы видели, что после моих слов, разъяснений USADA, а затем ответной реакции до сих пор существует много недопонимания относительно фактического правила. Я даже не могу вам сказать, что это за правило. USADA вроде как абсолютно не против.

Считаю ли я, что Махачев злостно нарушил правила? Не знаю, но недопонимание, возможно, было. Правило действительно неясное. Но если ты дерёшься с кем-то из моей команды, а потом происходит что-то подозрительное, а я об этом узнаю… Я скажу об этом вслух. Это оскорбление для представителя моей команды», – приводит слова Хукера MMA Mania.