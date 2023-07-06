Энтони Джошуа взял штангу с 12 блинами
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Звёздный британский боксёр Энтони Джошуа (25-3, 22 KO) разместил новый пост у себя в социальных сетях, где поделился новой фотографией. Энтони показал, как занимается со штангой с 12 блинами.
Фото: Из личного архива Энтони Джошуа
Ранее сообщалось, что бывший претендент на титул в супертяжёлом весе, британец Диллиан Уайт (29-1, 22 KO) подписал контракт на поединок с Джошуа.
В последнем бою, который состоялся в начале апреля, Джошуа единогласным решением судей побелил представителя США Джермейна Франклина, закрыв повторное поражение от действующего обладателя титулов WBA Super, IBF и WBO украинца Александра Усика. На счету Энтони 28 боёв, где он одержал 25 побед (22 нокаутом) и потерпел три поражения.
Джошуа отрабатывает удары на матрасе:
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