Волкановски предположил, как сложился бы реванш между Махачевым и Оливейрой

Чемпион UFC в полулёгком весе (до 65 кг), австралиец Александр Волкановски поделился мнением о потенциальном реванше между россиянином Исламом Махачевым и бразильцем Чарльзом Оливейрой.
«Я ожидаю, что реванш будет проходить по сценарию первого боя. Ислам – хороший боец. Он здорово сложен. Многие сейчас думают, что после моего боя с Махачевым его слабое место теперь найдено. Да, он хорош. Но и я показал, насколько хорош я сам. Что касается их второго боя, то повторюсь, мне кажется, он будет похож на первый», — сказал Волкановски на пресс-конференции перед боем с Яиром Родригесом.
Первый бой Махачева и Оливейры состоялся на UFC 280 22 октября прошлого года. Ислам победил, применив удушающий приём, в результате чего стал обладателем титула промоушена Даны Уайта в лёгком весе.
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