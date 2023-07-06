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Олимпийский чемпион Альберт Батыргазиев узнал имя следующего соперника

Олимпийский чемпион Альберт Батыргазиев узнал имя следующего соперника
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Олимпийский чемпион — 2020, россиянин Альберт Батыргазиев (8-0, КО 6) 28 июля в Ханты-Мансийске проведёт второй бой в 2023 году. Соперником титулованного боксёра станет Франсис Фромета (17-0, КО 11), представляющий Доминиканскую Республику.

В последний раз Батыргазиев выходил на ринг в начале февраля в подмосковном Серпухове, когда техническим нокаутом в девятом раунде победил экс-чемпиона WBA Super Изрееля Корралеса из Панамы. Тот триумф позволил Батыргазиеву войти в рейтинг WBA в лёгком весе. Сейчас российский боксёр располагается на седьмой строчке. Фромета занимает 15-е место в рейтинге WBA. Соответственно, предстоящий поединок между непобеждёнными боксёрами имеет важное значение с точки зрения будущих чемпионских амбиций.

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