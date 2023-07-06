Представлен официальный постер боя Усик — Дюбуа
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Появился официальный постер поединка между украинцем Александром Усиком и британцем Даниэлем Дюбуа. Бой запланирован на 26 августа. Пройдёт он в польском городе Вроцлаве.
36-летний Александр Усик выступает в профессиональном боксе с 2013 года. За это время он провёл 20 боёв, победив в каждом из них. 13 побед были добыты нокаутом. В последнем бою Усик встречался с британцем Энтони Джошуа. Это был их реванш. Поединок состоялся в ночь на 21 августа мск и продлился 12 раундов, по итогам которых победу раздельным решением судей добыл Александр (113-115, 115-113, 116-112).
На счету Дюбуа 20 боёв, в которых им было одержано 19 побед. Один раз Дюбуа проиграл.
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