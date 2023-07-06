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Названы следующий соперник Александра Волкова и дата боя

Названы следующий соперник Александра Волкова и дата боя
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Российский боец смешанных единоборств Александр Волков в следующем поединке сразится с представителем Австралии Таем Туивасой. Об этом информирует MMA Junkie, ссылаясь на источник, знакомый с ситуацией. Поединок запланирован на турнир UFC 293, который состоится 9 сентября в Сиднее (Австралия).

В последнем бою Волков встречался с представителем Молдавии Александром Романовым и победил его техническим нокаутом в первом раунде. Сейчас россиянин располагается на седьмом месте в рейтинге UFC в тяжёлой весовой категории.

Туиваса занимает шестую строчку рейтинга. В последнем поединке он встречался ещё с одним бойцом из России, Сергеем Павловичем, и проиграл ему в первом раунде.

Как Волков преобразился из щуплого юноши в двухметрового гиганта:

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