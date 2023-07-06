Волкановски раскрыл позицию UFC по своему реваншу с Махачевым

Чемпион UFC в полулёгком весе (до 65 кг), австралиец Александр Волкановски ответил на вопрос по поводу реванша с россиянином, чемпионом промоушена в лёгком весе Исламом Махачевым. По словам Волкановски, реванш хочет не только он, но и UFC.

«Вероятность боя с Махачевым, если одолею Родригеса? Думаю, так и будет. Давайте будем реалистами, все хотят реванша. Я хочу его. Хочет ли второго боя Ислам? Я не знаю. Но знаю, что в UFC его хотят. Посмотрим ещё, как всё сложится, но это тот бой, который я определённо хочу», — сказал Волкановски на канале MMAFightingonSBN в YouTube.

Напомним, поединок Махачева и Волкановски состоялся 12 февраля в Перте (Австралия). Для Ислама это была первая защита чемпионского пояса UFC в лёгком весе. Победу он добыл единогласным решением судей.

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