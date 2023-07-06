Чемпион UFC Леон Эдвардс встретился с Шакилом О’Нилом
Поделиться
Британский боец смешанных единоборств, действующий чемпион промоушена UFC в полусреднем весе Леон Эдвардс разместил новый пост на своей странице в социальных сетях, где показал фото с прославленным экс-игроком НБА Шакилом О’Нилом.
«Ночь в Вегасе с Шаком», — подписал фото Эдвардс.
Фото: Из личного архива Леона Эдвардса
Шакил завершил профессиональную карьеру в 2011 году. В Национальной баскетбольной ассоциации легендарный центровой выступал за «Орландо Мэджик», «Лос-Анджелес Лейкерс», «Майами Хит», «Финикс Санз», «Кливленд Кавальерс» и «Бостон Селтикс». В активе О’Нила четыре чемпионских титула НБА, звание MVP регулярного сезона и три награды MVP финальной серии.
Шакил О'Нил с большого расстояния забросил лимон в урну:
Комментарии
- 6 июля 2023
-
22:36
-
22:22
-
21:50
-
20:49
-
20:03
-
19:53
-
19:37
-
19:12
-
19:04
-
18:27
-
17:57
-
17:23
-
16:03
-
14:02
-
13:01
-
12:33
-
10:59
-
09:49
-
09:43
-
09:35
-
05:05
-
04:16
-
01:03
-
00:54
-
00:02
- 5 июля 2023
-
23:53
-
23:33
-
22:40
-
22:12
-
21:55
-
21:39
-
20:59
-
20:04
-
19:05
-
18:55
Партнерский контент