Матч-центр Новости Видео Топ-матчи дня Билеты
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Бокс/ММА Новости

Чемпион UFC Леон Эдвардс встретился с Шакилом О’Нилом

Чемпион UFC Леон Эдвардс встретился с Шакилом О’Нилом
Комментарии

Британский боец смешанных единоборств, действующий чемпион промоушена UFC в полусреднем весе Леон Эдвардс разместил новый пост на своей странице в социальных сетях, где показал фото с прославленным экс-игроком НБА Шакилом О’Нилом.

«Ночь в Вегасе с Шаком», — подписал фото Эдвардс.

Фото: Из личного архива Леона Эдвардса

Шакил завершил профессиональную карьеру в 2011 году. В Национальной баскетбольной ассоциации легендарный центровой выступал за «Орландо Мэджик», «Лос-Анджелес Лейкерс», «Майами Хит», «Финикс Санз», «Кливленд Кавальерс» и «Бостон Селтикс». В активе О’Нила четыре чемпионских титула НБА, звание MVP регулярного сезона и три награды MVP финальной серии.

Шакил О'Нил с большого расстояния забросил лимон в урну:

Материалы по теме
Шакил О'Нил ответил на невключение себя в список 5 важнейших игроков в истории «Лейкерс»
Комментарии
Новости. Бокс/ММА
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023