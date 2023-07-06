Чемпион UFC Леон Эдвардс встретился с Шакилом О’Нилом

Британский боец смешанных единоборств, действующий чемпион промоушена UFC в полусреднем весе Леон Эдвардс разместил новый пост на своей странице в социальных сетях, где показал фото с прославленным экс-игроком НБА Шакилом О’Нилом.

«Ночь в Вегасе с Шаком», — подписал фото Эдвардс.

Фото: Из личного архива Леона Эдвардса

Шакил завершил профессиональную карьеру в 2011 году. В Национальной баскетбольной ассоциации легендарный центровой выступал за «Орландо Мэджик», «Лос-Анджелес Лейкерс», «Майами Хит», «Финикс Санз», «Кливленд Кавальерс» и «Бостон Селтикс». В активе О’Нила четыре чемпионских титула НБА, звание MVP регулярного сезона и три награды MVP финальной серии.

Шакил О'Нил с большого расстояния забросил лимон в урну: