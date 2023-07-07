Махачев опубликовал пост о Хукере, который заявил, что россиянин нарушил правила UFC

Действующий чемпион UFC в лёгком весе (до 70 кг) россиянин Ислам Махачев опубликовал пост о новозеландском бойце лёгкого веса (до 70 кг) UFC Дэне Хукере, который ранее вновь заявил, что россиянин воспользовался услугами медика, чтобы поставить себе капельницу после обезвоживания, что запрещается правилами UFC.

«Дэн Хукер — жалкий неудачник», — написал Махачев в своём «твиттере».

Напомним, Ислам завоевал чемпионский титул в октябре прошлого года на турнире по смешанным единоборствам UFC 280. Махачев победил бразильца Чарльза Оливейру удушающим приёмом во втором раунде. В феврале россиянин провёл дебютную защиту, одолев единогласным решением чемпиона в полулёгком дивизионе (до 65 кг) австралийца Алекса Волкановски.

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