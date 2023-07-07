Объявлена дата боя Джошуа и Уайта

Поединок двух британских боксёров тяжёлого веса обладателя чемпионских поясов по версиям WBA (Super), IBF, WBO Энтони Джошуа и Диллиана Уайта состоится 12 августа в Лондоне на арене O2, сообщает ESPN.
Ранее они уже проводил поединок в декабре 2015 года. Джошуа победил техническим нокаутом в седьмом раунде, но в начале боя у него было несколько трудных моментов. В случае победы Энтони окажется в хорошем положении при переговорах по поединку с Деонтеем Уайлдером, который может состояться в декабре в Саудовской Аравии.
33-летний Джошуа в апреле победил Джермейна Франклина по очкам. Этот успех стал для него первым после двух поражений от Александра Усика.
Соперником 35-летнего Уайта в его последнем на данный момент бою также был Франклин. В ноябре прошлого года Диллиан одержал спорную победу по очкам разделённым решением судей.
За карьеру на профессиональном ринге Джошуа провёл 28 боёв (25 побед, три поражения), Уайт – 32 (29 побед, три поражения).
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