Вёрджил Ортис отказался от боя против Эймантаса Станиониса

Вёрджил Ортис-младший отказался от участия в бою в полусреднем весе с Эймантасом Станионисом, который был запланирован на 9 июля в Сан-Антонио, сообщила компания Golden Boy Promotions. Американец является обладателем пояса WBO, а литовец – регулярным чемпионом по версии WBA.

Теперь главным боем вечера должен стать поединок Флойда Шофилда с Хаскеллом Родесом во втором полулёгком весе.

«Нет ничего важнее безопасности наших бойцов, и мы, конечно, на 100% поддерживаем решение Вёрджила. Однако это досадное событие открывает дверь для одного из самых перспективных боксёров Golden Boy, Флойда Шофилда, давая ему возможность усилить свой статус, выступив хедлайнером в его родном штате Техас», — говорится в заявлении Golden Boy Promotions.

По данным ESPN, у Ортиса возникли проблемы с набором веса для этого боя. Ранее он вылечился от рабдомиолиза, который возник у боксёра после длительного выздоровления от COVID-19.

Это третий перенос для боя Ортиса и Станиониса. Изначально он был назначен на 18 марта, но 28-летний Станионис перенёс экстренную аппендэктомию в январе в Литве. Вторая отсрочка произошла, когда 25-летний Ортис столкнулся с рецидивом рабдомиолиза, что не дало возможности провести бой 29 апреля.

В своём последнем бою в августе 2022 года Ортис победил техническим нокаутом Майкла Маккинсона. Всего на счету американца 19 побед в 19 боях в карьере. Станионис не выходил на ринг с апреля 2022 года, когда победил по очкам россиянина Раджаба Бутаева. Он провёл на профессиональном ринге 15 поединок, в которых одержал 14 побед, а ещё один бой был признан несостоявшимся.