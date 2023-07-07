«Он грёбаный слабак». Дэн Хукер высказался о возможном бое с Арманом Царукяном
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Новозеландский боец смешанных единоборств Дэн Хукер высказался о возможном бое против россиянина Армана Царукяна.
«Вы сами знаете, что я сражусь с любым, кого мне выберут. Если с Царукяном у меня будет следующий бой — значит так тому и быть. Только он грёбаный слабак. Не думаю, что я смогу продержаться до начала боя без того, чтобы ударить его на пресс-конференции. У меня совсем нет добрых слов насчёт него», — заявил Хукер на Submission radio.
После поражений в боях против Ислама Махачева, Майкла Чендлер, Арнольда Аллена и Дастина Порье Хукер одержал хорошую победу на турнире UFC 281, где смог одолеть перуанца Клаудио Пуэльеса техническим нокаутом во втором раунде.
Хукер находится на 12 строчке в рейтинге бойцов лёгкого веса UFC.
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