«Махачев не показал ничего такого». Стерлинг уверен в убедительной победе над Волкановски

Чемпион UFC в легчайшем весе (до 61 кг) американец Алджамейн Стерлинг высказался о потенциальном поединке с чемпионом промоушена в полулёгком весе (до 65 кг) австралийцем Александром Волкановски.
«Я не буду боксировать с этим засранцем, потому что этот парень умеет боксировать. Волкановски скорее ударник, чем грэпплер, вот в чём разница. Я думаю, что борьба, которую продемонстрировал Махачев в их бою, сильно отличается от того, что могу показать я.
Волкановски и вправду тогда не нужно было беспокоиться о своей спине. Мне было бы удобнее найти этот замок. Я смог бы перекинуть ногу и сделать армбар или же треугольник со спины. Махачев лишь угрожал удушающими приёмами – ничего особенного», — приводит слова Стерлинга MMA News со ссылкой на его выступление в подкасте The Weekly Scraps.
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