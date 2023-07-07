«Энтони будет рисковать всем». Хирн — о бое Джошуа с Уайтом

Британский промоутер Эдди Хирн высказался о предстоящем поединке своего клиента, звёздного боксёра Энтони Джошуа, с Диллианом Уайтом. Он состоится 12 августа в Лондоне на арене O2.

«Если посмотреть на послужной список Джошуа, то места для критики просто нет. Он всегда участвовал в больших боях, а его имя уже повод. Согласившись на поединок с Деонтеем Уайлдером, он будет рисковать всем. Но Энтони любит азарт, он любит острые ощущения», — приводит слова Хирна talkSPORT.

Хирн также добавил, что поединок Энтони с американцем Деонтеем Уайлдером может состояться в декабре. По словам Хирна, бой «заблокирован» на этот месяц и может состояться в Саудовской Аравии.

Энтони Джошуа отрабатывает удары на матрасе: