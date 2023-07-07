Логан Пол назвал бойца UFC, с которым готов подраться, если бой Маск — Цукерберг состоится

Известный американский блогер Логан Пол, увлекающийся боксом и смешанными единоборствами, выразил желание провести поединок с британским бойцом UFC Пэдди Пимблеттом.

«Если Илон Маск и Марк Цукерберг подерутся, я бесплатно дебютирую в UFC в андеркарде. Я буду драться бесплатно. Деньги пожертвую на благотворительность. Отдайте мне Пэдди Пимблетта. Я прикончу этого парня», — приводит слова Пола talkSPORT.

Напомним, ранее сообщалось, что бизнесмены Илон Маск и Марк Цукерберг могут провести поединок. Оба бизнесмена не раз выражали согласие на бой. Позже президент UFC Дана Уайт заявил, что готов организовать противостояние и оба предпринимателя настроены серьёзно.

Дана Уайт выпустил футболки к возможному бою Маска с Цукербергом: