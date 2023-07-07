Логан Пол назвал бойца UFC, с которым готов подраться, если бой Маск — Цукерберг состоится
Поделиться
Известный американский блогер Логан Пол, увлекающийся боксом и смешанными единоборствами, выразил желание провести поединок с британским бойцом UFC Пэдди Пимблеттом.
«Если Илон Маск и Марк Цукерберг подерутся, я бесплатно дебютирую в UFC в андеркарде. Я буду драться бесплатно. Деньги пожертвую на благотворительность. Отдайте мне Пэдди Пимблетта. Я прикончу этого парня», — приводит слова Пола talkSPORT.
Напомним, ранее сообщалось, что бизнесмены Илон Маск и Марк Цукерберг могут провести поединок. Оба бизнесмена не раз выражали согласие на бой. Позже президент UFC Дана Уайт заявил, что готов организовать противостояние и оба предпринимателя настроены серьёзно.
Дана Уайт выпустил футболки к возможному бою Маска с Цукербергом:
Комментарии
- 7 июля 2023
-
12:27
-
12:02
-
11:28
-
10:42
-
10:06
-
09:26
-
07:32
-
07:07
-
05:12
-
04:40
-
03:23
-
02:43
-
00:15
- 6 июля 2023
-
23:41
-
22:36
-
22:22
-
21:50
-
20:49
-
20:03
-
19:53
-
19:37
-
19:12
-
19:04
-
18:27
-
17:57
-
17:23
-
16:03
-
14:02
-
13:01
-
12:33
-
10:59
-
09:49
-
09:43
-
09:35
-
05:05
Партнерский контент