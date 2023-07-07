Марина Мохнаткина вышла замуж за бойца UFC Сергея Спивака

Российский боец PFL Марина Мохнаткина и боец UFC Сергей Спивак, представляющий Молдавию, поженились. Фото с торжественной церемонии, прошедшей в Лас-Вегасе (США), у себя в социальных сетях поделилась Марина.
Фото: Из личного архива Марины Мохнаткиной
Фото: Из личного архива Марины Мохнаткиной
В общей сложности Мохнаткина в смешанных единоборствах провела 13 боёв, в которых одержала десять побед (одну нокаутом) и потерпела три поражения.
В активе Спивака 16 побед при трёх поражениях. Последний бой Сергей проводил с американцем Дерриком Льюисом. Он состоялся в феврале этого года на турнире UFC Fight Night 218 и завершился в пользу спортсмена из Молдавии. Победу Спивак добыл удушающим приёмом в первом раунде.
Мохнаткина в необычном образе катается на лошади:
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