Марина Мохнаткина вышла замуж за бойца UFC Сергея Спивака

Российский боец PFL Марина Мохнаткина и боец UFC Сергей Спивак, представляющий Молдавию, поженились. Фото с торжественной церемонии, прошедшей в Лас-Вегасе (США), у себя в социальных сетях поделилась Марина.

Фото: Из личного архива Марины Мохнаткиной

Фото: Из личного архива Марины Мохнаткиной

В общей сложности Мохнаткина в смешанных единоборствах провела 13 боёв, в которых одержала десять побед (одну нокаутом) и потерпела три поражения.

В активе Спивака 16 побед при трёх поражениях. Последний бой Сергей проводил с американцем Дерриком Льюисом. Он состоялся в феврале этого года на турнире UFC Fight Night 218 и завершился в пользу спортсмена из Молдавии. Победу Спивак добыл удушающим приёмом в первом раунде.

Мохнаткина в необычном образе катается на лошади: