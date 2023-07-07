Глава RCC анонсировал специальный бонус за нокаут в печень в бою Свищёв — Мидаев

Завтра, 8 июля, в Екатеринбурге пройдёт турнир по ММА RCC Intro 27. В главном поединке вечера сразятся топы легчайшего веса — Вячеслав Свищёв и Рахим Мидаев. Оба бойца провели в RCC по одному поединку, в которых одержали победы, но именно предстоящий бой носит принципиальный характер. В феврале Мидаев отправил в нокаут одноклубника Свищёва, Дениса Лаврентьева, ударом ноги в печень, ворвавшись в топ организации.

Ещё до поединка спортсмены договорились, что в случае нокаута проигравший отдаст 50 тыс. рублей из своего гонорара. Однако глава RCC Николай Клименко сегодня на взвешивании добавил интриги в противостояние: боец, который заберёт победу чистым ударом в печень, получит от лиги бонус — 500 тыс. рублей.

Отметим, что и Мидаев (62,6 кг), и Свищёв (61,8 кг) уложились в лимиты весовой категории. Трансляция боя будет доступна на телеканале UDAR.