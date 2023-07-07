«Мы получили много предложений с Ближнего Востока». Тайсон Фьюри — о бое с Нганну

Чемпион мира по версии WBC в супертяжёлом весе британец Тайсон Фьюри высказался о потенциальном поединке с бывшим чемпионом UFC в тяжёлом весе Фрэнсисом Нганну. Ранее стороны не раз заявляли о желании подраться друг с другом.

«Разговоров о моём поединке с Фрэнсисом Нганну было действительно много. Он хочет перейти в бокс, хочет драться со мной, много болтает в социальных сетях, даже был на одном из моих последних боёв, вышел на ринг, где встретился со мной. Потенциал у такого поединка есть, и мы получили много предложений с Ближнего Востока касательно его организации этим летом», — сказал Фьюри на канале Out of Interest Podcast в YouTube.

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