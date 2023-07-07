Названы возможные соперники Армана Царукяна и Рафаэля Физиева

Российский боец лёгкого веса (до 70 кг) UFC Арман Царукян в следующем поединке может сразиться с ирано-американским бойцом Бенеилом Дариушем. Об этом рассказал американский боец UFC Грант Доусон, тренирующийся вместе с Арманом. Кроме того, по сведениям Доусона, шестой номер рейтинга UFC в лёгкой весовой категории Рафаэль Физиев должен встретиться с поляком Матеушем Гамротом, занимающим в дивизионе седьмую строчку.
«Точно не знаю, но вроде Гамрот может встретиться с Физиевым, а Дариуш — сразиться с Арманом. Не могу сказать, что всё так и будет, но мне сказали, что эти поединки, судя по всему, находятся в разработке», — приводит слова Доусона MMA News со ссылкой на его выступление на канале Money Moicano в YouTube.
Физиев показал лицо после боя с Ридделлом:
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