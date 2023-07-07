Дюбуа — о бое с Усиком: в моих планах — победа нокаутом, он точно упадёт

Британский боксёр Даниэль Дюбуа заявил, что планирует победить украинца Александра Усика нокаутом. Их бой состоится 26 августа в польском городе Вроцлаве.
«Я хочу шокировать мир, хочу побить Усика и прервать его доминирование в дивизионе. Чтобы это стало возможным, мне нужно будет показать свой максимум. Сейчас в моих планах – победа нокаутом. Он точно упадёт», — сказал Дюбуа на канале iFL TV в YouTube.
Усик выступает в профессиональном боксе с 2013 года. За это время он провёл 20 боёв, победив в каждом из них. 13 побед были добыты нокаутом. В последнем бою Усик встречался с британцем Энтони Джошуа. Это был их реванш. Поединок продлился 12 раундов, по итогам которых победу раздельным решением судей добыл Александр (113-115, 115-113, 116-112).
В активе Дюбуа 20 поединков, в которых им было одержано 19 побед. Один раз Дюбуа проиграл.
«Жадное брюхо». Усик вновь обратился к Фьюри:
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