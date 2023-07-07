Сергей Харитонов проведёт бой с Тьяго Кардосо в рамках MMA Series 72

Именитый российский боец смешанного стиля Сергей Харитонов проведёт бой с бразильским бойцом Тьяго Кардосо 23 сентября 2023 года в рамках турнира MMA Series 72 All Stars, сообщает сайт MMA Series.

42-летний Харитонов имеет следующую статистику в MMA — 33-9-0-2NC.

33-летний Кардосо за карьеру показал результат 15-8-2.

В своём последнем бою на турнире Eagle FC 44 в январе 2022 года Харитонов победил техническим нокаутом во втором раунде суринамца Тайрона Спонга.

Ранее он говорил, что во второй половине осени у него будет бой в серии Bellator. Сергей в последний раз выходил на бой в рамках Bellator в августе 2021 года против Чейка Конго. В этом противостоянии россиянин потерпел поражение удушающим приёмом во втором раунде.