Ариэль Хельвани: скоро будет объявлено о бое между Фьюри и Нганну
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Известный журналист и инсайдер UFC Ариэль Хельвани сообщил, что очень скоро будет официально объявлено о бое между чемпионом мира по версии WBC в супертяжёлом весе британцем Тайсоном Фьюри и бывшим чемпионом UFC в тяжёлом весе Фрэнсисом Нганну.
«Ожидается, что бой Тайсона Фьюри и Фрэнсиса Нганну будет объявлен очень скоро, согласно источникам», — написал Хельвани в своём «твиттере».
Ранее Фьюри заявлял, что ему поступило много предложений касательно проведения боя с Фрэнсисом Нганну. Также он сообщал, что скоро будет анонсирован его новый поединок.
Напомним, Фьюри является непобеждённым боксёром. В последнем бою 34-летний британец проводил третью защиту титула с 38-летним соотечественником Дереком Чисорой.
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