Теофимо Лопес – Макгрегору: болею за твоё возвращение, мой чемпион
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Чемпион мира в двух весовых категориях американец Теофимо Лопес (19-1, 13 KO), который в начале июня нанёс первое поражение именитому британцу Джошу Тэйлору, обратился к бывшему двукратному чемпиону UFC Конору Макгрегору в контексте возможного возвращения ирландца в октагон.
«Болею за твоё возвращение, мой чемпион. Мы все не можем дождаться», — написал Лопес на своей страничке в «твиттере».
Ирландец принимает участие в 31-м сезоне реалити-шоу The Ultimate Fighter (TUF), где выступает в качестве тренера. Команда ирландского бойца противостоит сборной американца Майкла Чендлера. По окончании сезона бойцы должны провести поединок друг с другом.
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