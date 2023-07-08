Боец UFC Фахретдинов — о Загитовой: ничего плохого не сказал и не оскорбил её

Российский боец смешанных единоборств Ринат Фахретдинов, выступающий в полусредней весовой категории UFC, отметил, что не хотел оскорбить фигуристку Алину Загитову, когда высказывался о её фото в купальнике.

«Я же ничего плохого не сказал про неё, выразил свое мнение. Хочу, чтобы татары исповедовали свою религию и одевались скромно. Это её право — я не её папа или брат. Я же её не оскорбил. Не знаю, почему накинулись. Читаю комментарии — там какие‑то сельские бабушки, которые, наверное, впервые открыли интернет и не знают, что такое человеческое мнение. Меня спросили — я ответил. Что я должен был сказать? Пусть ходит раздетой? Всем желаю хорошо одеваться, покрываться и вести себя скромно. Всем, необязательно [именно] татарам. Ничего плохого я не сказал. Накинулись и накинулись — мне вообще без разницы. На улице ко мне никто не подойдёт и не скажет. Пишут очкошники с левых страниц. Если нормальный мужик или человек захочет, он позвонит и скажет: «Ринат, что ты там за Загитову говорил?» Это другой разговор — мужской. Приезжай, поговорим. Пишут и пишут. Просто хочу сказать, что вы очкошники и мужского у вас нет, сердца нет. Я с утра до вечера в зале, можно сесть и поговорить.

Бойцы говорят про ислам, но в ММА выходят с открытыми коленями и пупком — как сами себе отвечаем на этот вопрос? Да никак. Я никогда не отрицал, что бить людей — грех, неважно, мусульманин ты или нет. Не ищу себе оправданий, это чистой воды грех, но пока мы этим занимаемся. Не говорю, что популяризирую ислам или национальность. Я понимаю и, к сожалению, это делаю. Прямым текстом написано, что мы не должны никого бить», — приводит слова Фахретдинова «Матч ТВ».