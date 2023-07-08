«Это везение, всё благодаря удаче». Бетербиев — о серии из 19 побед подряд нокаутом
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Чемпион мира по версиям WBC, IBF и WBO в полутяжёлом весе (до 79,4 кг), россиянин Артур Бетербиев высказался о своей впечатляющей серии из 19 побед нокаутом в 19 боях.
«Это не что иное, как везение. Все эти 19 боев были выиграны благодаря удаче. Я надеюсь, что удача будет сопутствовать мне и дальше. Очевидно, мы много готовимся, проводим тренировочные лагеря, но без удачи всё это бессмысленно. Удача так же важна, как и подготовка», — приводит слова 38-летнего Бетербиева BoxingScene со ссылкой на Le Journal de Montreal.
Напомним, 20 августа в Квебеке (Канада) пройдёт бой между Артуром Бетербиевым и британцем Каллумом Смитом, в активе которого 29 побед в 30 поединках. 21 победу Смит одержал нокаутом.
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