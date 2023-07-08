Леон Эдвардс рассказал, когда намерен провести титульный бой с Колби Ковингтоном

Британский боец смешанных единоборств, действующий чемпион UFC в полусредней весовой категории Леон Эдвардс заявил, что намерен провести бой с бывшим временным чемпионом Колби Ковингтоном в октябре или ноябре.
«Я в порядке, сейчас снова тренируюсь. Вернулся в спортзал, моё тело чувствует себя хорошо. Надеюсь вернуться в октагон в октябре-ноябре. Думаю, моим соперником будет Колби Ковингтон, так что всё хорошо.
Что касается меня, я бы предпочёл провести бой в Абу-Даби, потому что это ближе к дому. Но Нью-Йорк, «Мэдисон Сквер Гарден» похож на легендарную арену, верно? Так что это тоже будет хорошим вариантом. В Нью-Йорке много ямайцев, так что там я тоже хотел бы провести бой. Для меня было бы хорошо и то, и другое», — приводит слова Эдвардса Low Kick MMA со ссылкой на ESPN.
В октябре в Абу-Даби (ОАЭ) пройдёт турнир UFC 294, а в ноябре в Нью-Йорке (США) состоится турнир UFC 295.
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