Экс-чемпион: Джошуа — тяжеловес, сомневающийся в способности держать удар, и это конец

Бывший чемпион мира, а ныне тренер, ирландец Барри Макгиган высказался о двукратном чемпионе в супертяжёлом весе звёздном британце Энтони Джошуа (25-3, 22 KO).

«Я считаю, что корабль Энтони Джошуа уплыл. Не думаю, что у него есть этот последний рывок, отличающих великих бойцов.

Он не уверен в своей способности держать удар, а когда такое случается с супертяжеловесом, это конец. Он может дурить себя сколько ему угодно, но Джермейн Франклин не был нокаутёром. Я надеялся, что Джошуа остановит его и покажет характер, но этого не произошло. В Джошуа присутствует нервозность, а это вещь, которая лишь усугубляется с возрастом», – сказал Макгиган в подкасте Up Front With Simon Jordan.

12 августа в Лондоне (Великобритания) Джошуа проведёт реванш с соотечественником Диллианом Уайтом (29-3, 22 KO).