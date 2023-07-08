Усман: я больше не чемпион, так что в бое с Макгрегором есть смысл
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Бывший обладатель титула UFC в полусреднем весе (до 77 кг) нигериец Камару Усман заявил, что заинтересован в поединке с экс-чемпионом организации в двух дивизионах звёздным ирландцем Конором Макгрегором.
«Конор сказал, что всегда хотел подраться со мной в полусреднем весе, так что это имеет смысл. Я больше не чемпион, поэтому давайте сделаем это», – сказал Усман на пресс-конференции.
Напомним, в своём последнем бою, состоявшемся в марте на UFC 286, Усман проиграл раздельным судейским решением действующему чемпиону в полусреднем весе британцу Леону Эдвардсу.
Макгрегор не появлялся в клетке с июля 2021 года, когда потерпел поражение техническим нокаутом в третьем бою с американцем Дастином Порье.
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