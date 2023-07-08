Инсайдер: Оливейра хочет перенос реванша с Махачевым на конец года

Бывший чемпион UFC в лёгком весе (до 70 кг) бразилец Чарльз Оливейра не успеет подготовиться к реваншу с действующим обладателем титула россиянином Исламом Махачевым к октябрю, сообщил в социальных сетях инсайдер Аарон Бронстетер.

«Только что говорил с Чарльзом Оливейрой, сообщившим, что он не будет готов к встрече с Исламом Махачевым в октябре. Он надеется сразиться с ним в ноябре или декабре и готов дожидаться своего шанса», – написал Бронстетер в социальных сетях.

Напомним, первый поединок Махачева и Оливейры состоялся в октябре 2022 года на UFC 280 и завершился победой россиянина удушающим приёмом во втором раунде.

Бразилец вернулся в октагон в июне, досрочно остановив в первом раунде американца Бенеила Дариуша.