Инсайдер: Оливейра хочет перенос реванша с Махачевым на конец года
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Бывший чемпион UFC в лёгком весе (до 70 кг) бразилец Чарльз Оливейра не успеет подготовиться к реваншу с действующим обладателем титула россиянином Исламом Махачевым к октябрю, сообщил в социальных сетях инсайдер Аарон Бронстетер.
«Только что говорил с Чарльзом Оливейрой, сообщившим, что он не будет готов к встрече с Исламом Махачевым в октябре. Он надеется сразиться с ним в ноябре или декабре и готов дожидаться своего шанса», – написал Бронстетер в социальных сетях.
Напомним, первый поединок Махачева и Оливейры состоялся в октябре 2022 года на UFC 280 и завершился победой россиянина удушающим приёмом во втором раунде.
Бразилец вернулся в октагон в июне, досрочно остановив в первом раунде американца Бенеила Дариуша.
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