Чарльз Оливейра дал прогноз на бой Джона Джонса и Стипе Миочича
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Бывший чемпион UFC в лёгком весе (до 70 кг) бразилец Чарльз Оливейра высказался о предстоящем титульном поединке в тяжёлом дивизионе (до 120 кг) между американцами Джоном Джонсом и Стипе Миочичем, который состоится 12 ноября на турнире UFC 295 в Нью-Йорке (США).
«Без сомнений, Джон Джонс победит. Думаю, это будет приём. Да, я огромный поклонник Джонса, и мне кажется, что поединок завершится именно так: Джонс проведёт тейкдаун, а затем совершит приём», – сказал Оливейра в интервью YouTube-каналу The Schmo.
В своём последнем бою, состоявшемся в марте на UFC 285, Джонс досрочно остановил в первом раунде француза Сириля Гана, завоевав вакантный титул. Миочич не выступал с марта 2021 года, когда проиграл нокаутом в реванше с Фрэнсисом Нганну.
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