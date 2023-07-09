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Агилар на 17-й секунде нокаутировал Росса на турнире UFC

Агилар на 17-й секунде нокаутировал Росса на турнире UFC
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В ночь с 8 на 9 июля в Лас-Вегасе (США) проходит турнир по смешанным единоборствам UFC 290. В рамках предварительного карда мексиканец Хесус Агилар встретился с представителем Австралии Шенноном Россом.
Поединок завершился победой мексиканца нокаутом на 17-й секунде боя.

Таким образом, Агилар одержал девятую победу в смешанных единоборствах. Также на его счету два поражения. Росс, в свою очередь, потерпел восьмое поражение в MMA. Также на его счету 11 побед.

В главном бою чемпион организации в полулёгком весе (до 65 кг) и лидер рейтинга pound-for-pound австралиец Алекс Волкановски (25-2) сразится с мексиканцем Яиром Родригесом (17-3).

«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию турнира UFC 290.

UFC 2023. UFC 290, Лас-Вегас, США
Шеннон Росс - Хесус Агилар (W)
09 июля 2023, воскресенье. 01:40 МСК
Окончено
KO
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