Сехудо вызвал Двалишвили: хочу вернуть титул, поэтому мне нужен Мераб

Американский боец смешанных единоборств, бывший чемпион UFC в двух весовых категориях Генри Сехудо вызвал на бой Мераба Двалишвили.
«Мераб – мой лучший вариант вернуться к титулу. С ним тоже никто не хочет драться. Я говорю: «Я буду биться с ним. Отдайте его мне».
Я здесь, чтобы вернуть мой титул. Поэтому я хочу Мераба. Даже если это будет пятираундовый бой. Если они хотят это сделать, то ничего не имею против. Я побью его, знаю, что готов к пятираундовому бою снова», – приводит слова Сехудо MMAJunkie.
Напомним, Сехудо в своём последнем поединке проиграл раздельным решением судей действующему чемпиону легчайшей весовой категории Алджамейну Стерлингу. Для Генри это был первый бой после трёхлетнего простоя. Он занимает третье место в рейтинге легчайшего веса.
Ловил Хасбика на болевой и борол Яна. Где Сехудо был три года?
- 9 июля 2023
-
07:24
-
07:01
-
06:46
-
06:29
-
06:17
-
06:01
-
05:56
-
05:43
-
05:40
-
05:26
-
04:58
-
02:38
-
00:33
-
00:20
-
00:00
- 8 июля 2023
-
23:09
-
21:53
-
21:00
-
20:29
-
19:26
-
17:48
-
16:19
-
15:47
-
15:35
-
14:16
-
13:59
-
13:08
-
11:38
-
10:08
-
08:35
-
08:12
-
07:47
-
03:43
-
02:27
-
00:56