Сехудо вызвал Двалишвили: хочу вернуть титул, поэтому мне нужен Мераб

Американский боец смешанных единоборств, бывший чемпион UFC в двух весовых категориях Генри Сехудо вызвал на бой Мераба Двалишвили.

«Мераб – мой лучший вариант вернуться к титулу. С ним тоже никто не хочет драться. Я говорю: «Я буду биться с ним. Отдайте его мне».

Я здесь, чтобы вернуть мой титул. Поэтому я хочу Мераба. Даже если это будет пятираундовый бой. Если они хотят это сделать, то ничего не имею против. Я побью его, знаю, что готов к пятираундовому бою снова», – приводит слова Сехудо MMAJunkie.

Напомним, Сехудо в своём последнем поединке проиграл раздельным решением судей действующему чемпиону легчайшей весовой категории Алджамейну Стерлингу. Для Генри это был первый бой после трёхлетнего простоя. Он занимает третье место в рейтинге легчайшего веса.

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