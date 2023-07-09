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Дэн Хукер раздельным решением одолел Джалина Тёрнера на UFC 290

Дэн Хукер раздельным решением одолел Джалина Тёрнера на UFC 290
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В ночь с 8 на 9 июля в Лас-Вегасе (США) проходит турнир по смешанным единоборствам UFC 290. В рамках главного карда австралиец Дэн Хукер встретился с американцем Джалином Тёрнером.

Поединок продлился все три раунда и завершился победой Хукера раздельным решением судей.

После сегодняшнего боя в активе Хукера теперь 23 победы и 12 поражений в ММА. В последнем поединке он выиграл техническим нокаутом у Клаудио Пуэльеса. Джалин Тёрнер одержал 18 побед при восьми поражениях. На UFC 285 он проиграл Гамроту раздельным решением судей.

В главном бою чемпион организации в полулёгком весе (до 65 кг) и лидер рейтинга pound-for-pound австралиец Алекс Волкановски (25-2) сразится с мексиканцем Яиром Родригесом (17-3).

UFC 2023. UFC 290, Лас-Вегас, США
Джалин Тёрнер - Дэн Хукер (W)
09 июля 2023, воскресенье. 05:30 МСК
Окончено
SD
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