Появились судейские карточки боя Хукер — Тёрнер

В ночь с 8 на 9 июля в Лас-Вегасе (США) проходит турнир по смешанным единоборствам UFC 290. В рамках главного карда австралиец Дэн Хукер встретился с американцем Джалином Тёрнером. Поединок продлился все три раунда и завершился победой Хукера раздельным решением судей.

После окончания поединка появились судейские записки. Первый раунд все трое судей единогласно отдали Тёрнеру. Второй раунд единогласно остался за Хукером. Третий раунд два арбитра из трёх также отдали предпочтение Дэну.

После сегодняшнего боя в активе Хукера теперь 23 победы и 12 поражений в ММА. В последнем поединке он выиграл техническим нокаутом у Клаудио Пуэльеса. Джалин Тёрнер одержал 18 побед при восьми поражениях. На UFC 285 он проиграл Гамроту раздельным решением судей.

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