Дрикус Дю Плесси нокаутировал Роберта Уиттакера

В ночь с 8 на 9 июля в Лас-Вегасе (США) проходит турнир по смешанным единоборствам UFC 290. В рамках главного карда австралиец Роберт Уиттакер встречался с представителем ЮАР Дрикусом Дю Плесси.

Бой продлился два раунда и завершился победой Дю Плесси нокаутом.

Для южноафриканца эта победа стала 19-й в профессиональной карьере и восьмой кряду. На его счету также два поражения. Отметим, следующим соперником Дю Плесси должен стать чемпион дивизиона Исраэль Адесанья.

На счету Уиттакера 28 боёв, в которых он одержал 22 победы и потерпел шесть поражений. Предыдущие два боя австралиец выиграл решением судей.

В главном бою чемпион организации в полулёгком весе (до 65 кг) и лидер рейтинга pound-for-pound австралиец Алекс Волкановски (25-2) сразится с мексиканцем Яиром Родригесом (17-3).