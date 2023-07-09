Волкановски защитил чемпионский пояс, Рыбакина прошла в 1/8 Уимблдона. Главное к утру

Австралийский боец Алекс Волкановски одолел мексиканца Яира Родригеса, отстояв своё чемпионский пояс, российская теннисистка Елена Рыбакина вышла в 1/8 финала Уимблдона, НБА представила формат и состав групп нового турнира, который пройдет параллельно с регулярным сезоном. Главное к утру — в подборке «Чемпионата».
1. Волкановски нокаутировал Родригеса и сохранил пояс чемпиона полулёгкого веса.
2. Рыбакина вышла в 1/8 финала Уимблдона, отдав только два гейма Бултер.
3. НБА провела жеребьёвку групп и обнародовала формат нового турнира.
4. Александр Пантожа одолел Брэндона Морено и стал чемпионом UFC в наилегчайшем весе.
5. Футболист сборной Чили может перейти в ЦСКА.
6. «Реал» Мадрид отрицает какие-либо контакты с Мбаппе и «ПСЖ».
7. Голкипер «ПСЖ» Рико похудел более чем на 20 кг и рискует больше не вернуться на поле.
8. Источник: Родригао предложили «Фенербахче».
9. Грег Попович подписал новый пятилетний контракт с «Сан-Антонио».
10. Почеттино рассказал о планах на Мудрика в «Челси».
- 9 июля 2023
-
10:24
-
09:59
-
09:44
-
09:30
-
08:53
-
08:47
-
08:38
-
08:32
-
08:06
-
07:58
-
07:49
-
07:24
-
07:01
-
06:46
-
06:29
-
06:17
-
06:01
-
05:56
-
05:43
-
05:40
-
05:26
-
04:58
-
02:38
-
00:33
-
00:20
-
00:00
- 8 июля 2023
-
23:09
-
21:53
-
21:00
-
20:29
-
19:26
-
17:48
-
16:19
-
15:47
-
15:35