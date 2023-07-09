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Волкановски защитил чемпионский пояс, Рыбакина прошла в 1/8 Уимблдона. Главное к утру

Австралийский боец Алекс Волкановски одолел мексиканца Яира Родригеса, отстояв своё чемпионский пояс, российская теннисистка Елена Рыбакина вышла в 1/8 финала Уимблдона, НБА представила формат и состав групп нового турнира, который пройдет параллельно с регулярным сезоном. Главное к утру — в подборке «Чемпионата».

1. Волкановски нокаутировал Родригеса и сохранил пояс чемпиона полулёгкого веса.

2. Рыбакина вышла в 1/8 финала Уимблдона, отдав только два гейма Бултер.

3. НБА провела жеребьёвку групп и обнародовала формат нового турнира.

4. Александр Пантожа одолел Брэндона Морено и стал чемпионом UFC в наилегчайшем весе.

5. Футболист сборной Чили может перейти в ЦСКА.

6. «Реал» Мадрид отрицает какие-либо контакты с Мбаппе и «ПСЖ».

7. Голкипер «ПСЖ» Рико похудел более чем на 20 кг и рискует больше не вернуться на поле.

8. Источник: Родригао предложили «Фенербахче».

9. Грег Попович подписал новый пятилетний контракт с «Сан-Антонио».

10. Почеттино рассказал о планах на Мудрика в «Челси».