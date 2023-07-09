Появились судейские записки боя Волкановски — Родригес

В ночь с 8 на 9 июля в Лас-Вегасе (США) проходит турнир по смешанным единоборствам UFC 290. В рамках главного боя чемпион организации в полулёгком весе (до 65 кг) и лидер рейтинга pound-for-pound австралиец Алекс Волкановски сразился с мексиканцем Яиром Родригесом. Бой завершился победой Волкановски техническим нокаутом в третьем раунде.

После окончания боя появились судейские записки поединка. Все трое судей оба раунда отдали австралийскому чемпиону.

Напомним, в смешанных единоборствах в активе Волкановски 28 боёв, в которых он одержал 26 побед (13 нокаутом) и потерпел два поражения. На счету Родригеса 20 поединков, в которых им было добыто 15 побед (пять — нокаутом). Четыре раза Яир терпел поражения, а один бой с его участием был признан несостоявшимся.

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