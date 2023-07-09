Появились судейские записки боя Волкановски — Родригес

В ночь с 8 на 9 июля в Лас-Вегасе (США) проходит турнир по смешанным единоборствам UFC 290. В рамках главного боя чемпион организации в полулёгком весе (до 65 кг) и лидер рейтинга pound-for-pound австралиец Алекс Волкановски сразился с мексиканцем Яиром Родригесом. Бой завершился победой Волкановски техническим нокаутом в третьем раунде.
После окончания боя появились судейские записки поединка. Все трое судей оба раунда отдали австралийскому чемпиону.
Напомним, в смешанных единоборствах в активе Волкановски 28 боёв, в которых он одержал 26 побед (13 нокаутом) и потерпел два поражения. На счету Родригеса 20 поединков, в которых им было добыто 15 побед (пять — нокаутом). Четыре раза Яир терпел поражения, а один бой с его участием был признан несостоявшимся.
Хасбик поздравил Махачева с победой над Волкановски
- 9 июля 2023
-
08:53
-
08:47
-
08:38
-
08:32
-
08:06
-
07:58
-
07:49
-
07:24
-
07:01
-
06:46
-
06:29
-
06:17
-
06:01
-
05:56
-
05:43
-
05:40
-
05:26
-
04:58
-
02:38
-
00:33
-
00:20
-
00:00
- 8 июля 2023
-
23:09
-
21:53
-
21:00
-
20:29
-
19:26
-
17:48
-
16:19
-
15:47
-
15:35
-
14:16
-
13:59
-
13:08
-
11:38