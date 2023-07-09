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Стали известны бойцы, получившие бонусы по итогам UFC 290

Стали известны бойцы, получившие бонусы по итогам UFC 290
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В ночь с 8 на 9 июля в Лас-Вегасе (США) проходил турнир по смешанным единоборствам UFC 290. В рамках главного боя чемпион организации в полулёгком весе (до 65 кг) и лидер рейтинга pound-for-pound, австралиец Алекс Волкановски сразился с мексиканцем Яиром Родригесом. Бой завершился победой Волкановски техническим нокаутом в третьем раунде.

Стали известны бойцы, которые получат бонусы размером в $ 50 тыс.

Награду за лучший бой вечера получили бразилец Александр Пантожа и мексиканец Брэндон Морено. Поединок продлился все пять раундов и завершился победой Пантожи раздельным решением судей, благодаря чему он стал чемпионом UFC в наилегчайшем весе.

Бонусы за лучшее выступление вечера получила бразильянка Денис Гомес и южноафриканец Дрикус Дю Плесси.

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