Стали известны бойцы, получившие бонусы по итогам UFC 290

В ночь с 8 на 9 июля в Лас-Вегасе (США) проходил турнир по смешанным единоборствам UFC 290. В рамках главного боя чемпион организации в полулёгком весе (до 65 кг) и лидер рейтинга pound-for-pound, австралиец Алекс Волкановски сразился с мексиканцем Яиром Родригесом. Бой завершился победой Волкановски техническим нокаутом в третьем раунде.

Стали известны бойцы, которые получат бонусы размером в $ 50 тыс.

Награду за лучший бой вечера получили бразилец Александр Пантожа и мексиканец Брэндон Морено. Поединок продлился все пять раундов и завершился победой Пантожи раздельным решением судей, благодаря чему он стал чемпионом UFC в наилегчайшем весе.

Бонусы за лучшее выступление вечера получила бразильянка Денис Гомес и южноафриканец Дрикус Дю Плесси.