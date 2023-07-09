Дэн Хукер сломал руку в поединке с Тёрнером — в сети появилось фото снимка

В ночь с 8 на 9 июля в Лас-Вегасе (США) проходил турнир по смешанным единоборствам UFC 290, где в одном из боёв в рамках главного карда австралиец Дэн Хукер встречался с американцем Джалином Тёрнером. Поединок получился действительно зрелищным, продлился все три раунда и завершился победой Хукера раздельным решением судей.

Позднее в сети был опубликован снимок рентгена руки Хукера, на котором виднеется перелом запястья. Позднее глава UFC Дана Уайт также подтвердил эту информацию, сказав, что австралиец сломал руку ещё во втором раунде поединка.

После сегодняшнего боя в активе Хукера 23 победы и 12 поражений в ММА. В предыдущем поединке он выиграл техническим нокаутом у Клаудио Пуэльеса. Джалин Тёрнер одержал 18 побед при восьми поражениях. На UFC 285 он проиграл Матеушу Гамроту раздельным решением судей.