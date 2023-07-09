Василевский: в реванше с Волкановски Махачеву будет проще

Российский боец смешанных единоборств Вячеслав Василевский поделился ожиданиями от возможного боя-реванша австралийца Алекса Волкановски против россиянина Ислама Махачева.
«Волкановски хорош, как обычно. Он и в бою с Махачевым был хорош, так что реванш, наверное, интересен, но на мой взгляд, бой пройдёт даже легче для Ислама, потому что он понял насколько Волкановски хорош и поэтому будет ещё более осторожен и навяжет свой стиль, будет переводить и контролировать, не даст шансов в стойке, так как видел, насколько Алекс опасен и как он хорошо дышит. В бою с Яиром Волкановски был в сумасшедшей форме, но, думаю, в поединке с Махачевым форма была не хуже. Мне кажется, он всё равно Ислама не выиграет», – сказал Василевский в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Яхьёй Гасановым.
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