Василевский объяснил, за счёт чего Миочич может выиграть у Джона Джонса

Российский боец смешанных единоборств Вячеслав Василевский поделился ожиданиями от поединка между действующим чемпионом в тяжёлом весе Джоном Джонсом и бывшим обладателем титула Стипе Миочичем, который состоится 11 ноября на турнире UFC 295.
«Я посмотрел многие крупные порталы по ММА, и многие фанаты списали Миочича со счетов — но я бы не был так категоричен. Если он будет в хорошей форме, то это очень непростой боец. Это было видно и по его первому бою с Нганну, когда он не давал попадать по себе, переводил его и, можно сказать, обыграл Фрэнсиса в одну калитку. Миочич — хороший, матёрый ударник. Он очень техничен, может нокаутировать. На мой взгляд, Стипе лучше Джонса как ударник. Просто Джон талантлив, может сделать то, чего от него не ждут и даже сам он от себя не ждёт. Но я бы не стал списывать Миочича. Если он будет готов, то у него хороший шанс победить за счёт обученности и высокого бойцовского IQ», – сказал Василевский в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Яхьёй Гасановым.
Напомним, в своём последнем бою, состоявшемся в марте на UFC 285, Джонс досрочно остановил в первом раунде француза Сириля Гана, завоевав вакантный титул. Миочич не выступал с марта 2021 года, когда проиграл нокаутом в реванше с Фрэнсисом Нганну.
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