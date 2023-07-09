Василевский высказался о возможном поединке Тайсона Фьюри с Фрэнсисом Нганну

Российский боец смешанных единоборств Вячеслав Василевский высказался о возможном бое между чемпионом мира по версии WBC в супертяжёлом весе британцем Тайсоном Фьюри и бывшим чемпионом UFC в тяжёлом весе Фрэнсисом Нганну.

«Возможный бой Фьюри и Нганну привлечёт большое внимание, это 100%. Я бы с удовольствием посмотрел. Даже если будет три раунда, этого хватит, чтобы показать разницу в уровне и привлечь зрителей, получить эстетическое удовольствие. Этот поединок был бы интересен, потому что сошлись бы лучший в боксе и в ММА. Но в плане шансов… Конечно, у Нганну сумасшедший удар, и, может, Фьюри зевнёт где-то, но в целом у Фрэнсиса нет шансов, конечно, он ничего не сделает. Нганну будет такой передвигающейся мишенью для Фьюри», – сказал Василевский в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Яхьёй Гасановым.