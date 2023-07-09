Тренер Царукяна: реванш Махачева и Волкановски нужен обоим

Сергей Торосян, тренер российского бойца лёгкого веса (до 70 кг) UFC Армана Царукяна, высказался о потенциальном реванше действующего чемпиона дивизиона Ислама Махачева и Алекса Волкановски.
«Как только назначили бой Волкановски с Яиром Родригесом, я сразу сказал, что Алекс победит нокаутом. Для своей весовой категории он очень сильный, тяжело бьёт, постоянно работает с грэпплерами мирового уровня. В Родригесе я не видел серьёзного оппонента для Волкановски.
Считаю, что реванш Алекса и Ислама Махачева нужен обоим. Австралиец хочет доказать, что его конкурентное выступление не было случайностью, а Ислам хочет показать намного больше, чем получилось в первый раз», – приводит слова Торосяна издание MMA.Metaratings.ru.
Напомним, на прошедшем турнире UFC 290 Волкановски в пятый раз защитил титул в полулёгком весе (до 65 кг), досрочно остановив в третьем раунде мексиканца Яира Родригеса.
- 9 июля 2023
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