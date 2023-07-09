Волкановски оценил вероятность реванша с Махачевым в октябре

Чемпион UFC в полулёгком весе (до 65 кг) австралиец Алекс Волкановски не исключил, что, несмотря на заявление о необходимости операции на руке, он сразится в реванше с обладателем титула в лёгком дивизионе (до 70 кг) россиянином Исламом Махачевым на турнире UFC 294 в октябре.

«Мы все знаем, что я хочу завоевать титул в лёгком весе. Знаем, что хочу реванша, хочу подраться с Исламом. И это не только возможность для меня заполучить пояс, но и огромный поединок для UFC. Этот бой захотели бы увидеть все. Первый поединок получился близким, всем понравилось. Я показал высочайший класс.

Бой в октябре? Я этого не исключаю. Забавно. Люди говорят, что им нужно дополнительное время, а я говорю, что, вероятно, выступлю в октябре, ранее сообщив об операции. Вот что я демонстрирую», – сказал Волкановски на послематчевой пресс-конференции.