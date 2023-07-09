Волкановски: я всегда говорил, что никто не побьёт меня в полулёгком весе

Чемпион UFC в полулёгком весе (до 65 кг) австралиец Алекс Волкановски высказался о досрочной победе над мексиканцем Яиром Родригесом на турнире UFC 290, прошедшем в ночь с 8 на 9 июля в Лас-Вегасе (США).
«Конечно же, я доволен. Здорово добиться победы, это всё, что имеет значение для меня, я забрал чек для моей семьи. Моё наследие продолжает строиться.
Яир был опасным. Это один из самых мотивирующих боёв, в которых я был, наряду с Максом [Холлоуэем]. Я всегда говорил, что никто не побьёт меня, и я верю в это. Но любой имеет шанс на удар, любой может поймать меня. И в этом плане нет более опасного парня, чем Яир Родригес», – сказал Волкановски на послематчевой пресс-конференции.
Ранее Волкановски оценил вероятность реванша с Махачевым в октябре.
- 9 июля 2023
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