Волкановски: я всегда говорил, что никто не побьёт меня в полулёгком весе

Чемпион UFC в полулёгком весе (до 65 кг) австралиец Алекс Волкановски высказался о досрочной победе над мексиканцем Яиром Родригесом на турнире UFC 290, прошедшем в ночь с 8 на 9 июля в Лас-Вегасе (США).

«Конечно же, я доволен. Здорово добиться победы, это всё, что имеет значение для меня, я забрал чек для моей семьи. Моё наследие продолжает строиться.

Яир был опасным. Это один из самых мотивирующих боёв, в которых я был, наряду с Максом [Холлоуэем]. Я всегда говорил, что никто не побьёт меня, и я верю в это. Но любой имеет шанс на удар, любой может поймать меня. И в этом плане нет более опасного парня, чем Яир Родригес», – сказал Волкановски на послематчевой пресс-конференции.

Ранее Волкановски оценил вероятность реванша с Махачевым в октябре.