Фото: Ринат Фахретдинов встретился с Чарльзом Оливейрой
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Российский боец полусреднего дивизиона (до 77 кг) UFC Ринат Фахретдинов опубликовал совместное фото с бывшим чемпионом организации в лёгком весе (до 70 кг) бразильцем Чарльзом Оливейрой.
«Достойный представитель своей страны», – написал Фахретдинов в социальных сетях.
Фото: из личного архива Рината Фахретдинова
Ринату Фахретдинову 31 год. Боец дебютировал как профессионал в 2013 году и в июне 2022-го провёл свой дебютный поединок UFC, победив единогласным судейским решением грека Андреаса Михайлидиса. В своём последнем бою, состоявшемся на турнире UFC on ESPN 48, Фахретдинов «задушил» в первом раунде американца Кевина Ли.
Ранее именитый российский ветеран смешанных единоборств Олег Тактаров высказался о перспективах Фахретдинова в UFC.
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