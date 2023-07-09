Фото: Ринат Фахретдинов встретился с Чарльзом Оливейрой

Российский боец полусреднего дивизиона (до 77 кг) UFC Ринат Фахретдинов опубликовал совместное фото с бывшим чемпионом организации в лёгком весе (до 70 кг) бразильцем Чарльзом Оливейрой.

«Достойный представитель своей страны», – написал Фахретдинов в социальных сетях.

Фото: из личного архива Рината Фахретдинова

Ринату Фахретдинову 31 год. Боец дебютировал как профессионал в 2013 году и в июне 2022-го провёл свой дебютный поединок UFC, победив единогласным судейским решением грека Андреаса Михайлидиса. В своём последнем бою, состоявшемся на турнире UFC on ESPN 48, Фахретдинов «задушил» в первом раунде американца Кевина Ли.

Ранее именитый российский ветеран смешанных единоборств Олег Тактаров высказался о перспективах Фахретдинова в UFC.