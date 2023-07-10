Экс-соперник Усика вошёл в тренировочный лагерь Джошуа

Известный британский боксёр Энтони Джошуа (25-3, 22 KO) разместил новый пост у себя в социальных сетях, где показал новые фото с тренировочного занятия. По снимкам видно, что тренируется Джошуа с американцами Майклом Хантером (20-1-2, 14 КО) и Джеремией Милтоном (9-0, 6 КО) и соотечественником Джэми Тшикева (5-0, 3 КО).

Фото: Из личного архива Энтони Джошуа

Фото: Из личного архива Энтони Джошуа

Отметим, что Хантер несколько лет назад проводил поединок с украинцем Александром Усиком: в 2017 году Усик победил его единогласным решением судей.

Напомним, в настоящий момент Джошуа готовится к поединку с соотечественником Диллианом Уайтом. Их бой состоится 12 августа в Лондоне на арене O2.

В последнем бою, который прошёл в начале апреля, Джошуа единогласным решением судей победил представителя США Джермейна Франклина.

Джошуа отрабатывает удары на матрасе: