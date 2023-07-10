Экс-боец UFC Кунченко сразится с дагестанским борцом Шамилем Мусаевым в главном бою RCC 16

Лига RCC продолжает проводить громкие турниры по смешанным единоборствам. Уральская организация снова едет в Тюмень, чтобы устроить большое шоу. Как и RCC 14, этот турнир возглавит коренной тюменец, топовый российский боец Алексей Кунченко.
За его плечами бои в UFC, чемпионский пояс M-1 и битва за миллион долларов в PFL. После уверенной победы над Глейсоном Тибау, бывшим соперником Хабиба Нурмагомедова, Алексей снова выйдет в клетку, чтобы показать, почему он настоящая звезда отечественных единоборств.
Противостоять Кунченко будет Шамиль Мусаев, базовый борец из Дагестана, который за профессиональную карьеру не потерпел ни единого поражения. У него 15 побед при всего лишь одной ничьей. Свои последние бои он проводил в одной из самых громких лиг Европы, KSW, где даже на международном уровне не знал себе равных. Теперь у Шамиля будет огромный шанс прогреметь на всю Россию, остановив мощного Алексея Кунченко.
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